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ESPHome - Smart Home Made Simple 2026.5.2

Contributors

ESPHome is an open-source project of the Open Home Foundation, and everybody can contribute to it to make this project awesome. This list contains a list of people who have submitted patches that have made it into the ESPHome organization’s repositories.

ESPHome was originally founded by Otto Winter (@OttoWinter).

Contributors

Section titled “Contributors”

(in alphabetical order)

This page was last updated June 2, 2026.