b-parasite
b-parasite is an open source soil moisture and ambient temperature/humidity/light sensor.
The
b_parasite sensor platform tracks b-parasite’s Bluetooth Low Energy (BLE) advertisement packets. These packets contain soil moisture, air temperature/humidity and battery voltage data. Some b-parasite versions have light sensors, in which case the ambient illuminance is also present in the BLE advertisement data.
Configuration variablesSection titled “Configuration variables”
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mac_address (Required): The MAC address of the device.
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temperature (Optional): Air temperature in Celsius.
- All options from Sensor.
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humidity (Optional): Relative air humidity in %.
- All options from Sensor.
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moisture (Optional): Soil moisture in %.
- All options from Sensor.
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battery_voltage (Optional): Battery voltage in volts.
- All options from Sensor.
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illuminance (Optional): Illuminance in lux.
- All options from Sensor.