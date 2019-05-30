 Skip to content
ESPHome - Smart Home Made Simple 2026.5.2

b-parasite

b-parasite is an open source soil moisture and ambient temperature/humidity/light sensor.

The b_parasite sensor platform tracks b-parasite’s Bluetooth Low Energy (BLE) advertisement packets. These packets contain soil moisture, air temperature/humidity and battery voltage data. Some b-parasite versions have light sensors, in which case the ambient illuminance is also present in the BLE advertisement data.

# Example configuration.


# Required.
esp32_ble_tracker:


sensor:
  - platform: b_parasite
    mac_address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    humidity:
      name: 'b-parasite Air Humidity'
    temperature:
      name: 'b-parasite Air Temperature'
    moisture:
      name: 'b-parasite Soil Moisture'
    battery_voltage:
      name: 'b-parasite Battery Voltage'
    illuminance:
      name: 'b-parasite Illuminance'

Configuration variables

Section titled “Configuration variables”

  • mac_address (Required): The MAC address of the device.

  • temperature (Optional): Air temperature in Celsius.

  • humidity (Optional): Relative air humidity in %.

  • moisture (Optional): Soil moisture in %.

  • battery_voltage (Optional): Battery voltage in volts.

  • illuminance (Optional): Illuminance in lux.

See Also

Section titled “See Also”