Prometheus Component

#TYPE esphome_sensor_value gauge #TYPE esphome_sensor_failed gauge esphome_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_wifi_signal_db",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober WiFi Signal dB"} 0 esphome_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_wifi_signal_db",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober WiFi Signal dB",unit="dBm"} -35 esphome_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_wifi_signal_percent",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober WiFi Signal Percent"} 0 esphome_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_wifi_signal_percent",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober WiFi Signal Percent",unit="Signal %"} 100 esphome_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_uptime_sensor",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Uptime Sensor"} 0 esphome_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_uptime_sensor",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Uptime Sensor",unit="s"} 4 esphome_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_uptime_timestamp",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Uptime Timestamp"} 1 esphome_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_esphome_internal_temperature",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober ESPHome Internal Temperature"} 0 esphome_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_esphome_internal_temperature",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober ESPHome Internal Temperature",unit="°C"} 33.1 esphome_sensor_failed{id="heap_free",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Heap Free"} 0 esphome_sensor_value{id="heap_free",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Heap Free",unit="B"} 224724 esphome_sensor_failed{id="heap_max_block",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Heap Max Block"} 0 esphome_sensor_value{id="heap_max_block",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Heap Max Block",unit="B"} 147456 esphome_sensor_failed{id="loop_time",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Loop Time"} 0 esphome_sensor_value{id="loop_time",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Loop Time",unit="ms"} 17 esphome_sensor_failed{id="cpu_frequency",area="Dev",node="devidfprometheus",name="CPU Frequency"} 0 esphome_sensor_value{id="cpu_frequency",area="Dev",node="devidfprometheus",name="CPU Frequency",unit="Hz"} 160000000 #TYPE esphome_binary_sensor_value gauge #TYPE esphome_binary_sensor_failed gauge esphome_binary_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_button",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Button"} 0 esphome_binary_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_button",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Button"} 0.000000 esphome_binary_sensor_failed{id="dev_idf_prometheus_goober_connected_status",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Connected Status"} 0 esphome_binary_sensor_value{id="dev_idf_prometheus_goober_connected_status",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Connected Status"} 0.000000 #TYPE esphome_light_state gauge #TYPE esphome_light_color gauge #TYPE esphome_light_effect_active gauge esphome_light_state{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light"} 0.000000 esphome_light_color{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",channel="brightness"} 0.000000 esphome_light_color{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",channel="r"} 0.000000 esphome_light_color{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",channel="g"} 0.000000 esphome_light_color{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",channel="b"} 0.000000 esphome_light_color{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",channel="w"} 0.000000 esphome_light_effect_active{id="dev_idf_prometheus_goober_light",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Dev IDF Prometheus Goober Light",effect="None"} 0 #TYPE esphome_switch_value gauge #TYPE esphome_switch_failed gauge esphome_switch_failed{id="beta_firmware",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Beta firmware"} 0 esphome_switch_value{id="beta_firmware",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Beta firmware"} 0.000000 #TYPE esphome_text_sensor_value gauge #TYPE esphome_text_sensor_failed gauge esphome_text_sensor_failed{id="esphome_version_detailed",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Version Detailed"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_version_detailed",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Version Detailed",value="2025.8.0b1 Aug 16 2025, 13:48:52"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Version"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Version",value="2025.8.0b1"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_project_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Project Version"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_project_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Project Version",value="4.13.8"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_project_version_detailed",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Project Version Detailed"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_project_version_detailed",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Project Version Detailed",value="4.13.8 Aug 16 2025, 13:48:52"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_board",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Board"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_board",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Board",value="esp32-s3-devkitc-1"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_board_variant",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Board Variant"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_board_variant",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Board Variant",value="ESP32-S3"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_framework_type",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Framework Type"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_framework_type",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome Framework Type",value="ESP-IDF"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="esphome_idf_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome IDF Version"} 0 esphome_text_sensor_value{id="esphome_idf_version",area="Dev",node="devidfprometheus",name="ESPHome IDF Version",value="5.4.2"} 1.0 esphome_text_sensor_failed{id="reset_reason",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Reset Reason"} 0 esphome_text_sensor_value{id="reset_reason",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Reset Reason",value="USB peripheral"} 1.0 #TYPE esphome_number_value gauge #TYPE esphome_number_failed gauge esphome_number_failed{id="template_number",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template number"} 0 esphome_number_value{id="template_number",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template number"} 0.000000 #TYPE esphome_select_value gauge #TYPE esphome_select_failed gauge esphome_select_failed{id="template_select",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template select"} 0 esphome_select_value{id="template_select",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template select",value="two"} 1.0 #TYPE esphome_update_entity_state gauge #TYPE esphome_update_entity_info gauge #TYPE esphome_update_entity_failed gauge esphome_update_entity_failed{id="firmware_update",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Firmware Update"} 1 #TYPE esphome_text_value gauge #TYPE esphome_text_failed gauge esphome_text_failed{id="template_text",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template text"} 0 esphome_text_value{id="template_text",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template text",value="Hello World"} 1.0 #TYPE esphome_event_value gauge #TYPE esphome_event_failed gauge esphome_event_failed{id="template_event",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template Event"} 0 esphome_event_value{id="template_event",area="Dev",node="devidfprometheus",name="Template Event",last_event_type="custom_event_1"} 1.0