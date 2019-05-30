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ESPHome - Smart Home Made Simple 2026.5.2

Haier Climate Text Sensors

Additional sensors for Haier Climate device. These sensors are supported only by the hOn protocol.

# Example configuration entry
text_sensor:
  - platform: haier
    haier_id: haier_ac
    appliance_name:
      name: Haier appliance name
    cleaning_status:
      name: Haier cleaning status
    protocol_version:
      name: Haier protocol version

Configuration variables

Section titled “Configuration variables”

  • haier_id (Required, ID): The ID of the Haier climate component.

  • appliance_name (Optional): A text sensor that indicates Haier appliance name. All options from Text Sensor.

  • cleaning_status (Optional): A text sensor that indicates cleaning status. Possible values “No cleaning”, “Self clean”, “56°C Steri-Clean”. All options from Text Sensor.

  • protocol_version (Optional): A text sensor that indicates Haier protocol version. All options from Text Sensor.

See Also

Section titled “See Also”