Haier Climate Text Sensors
Additional sensors for Haier Climate device. These sensors are supported only by the hOn protocol.
Configuration variablesSection titled “Configuration variables”
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haier_id (Required, ID): The ID of the Haier climate component.
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appliance_name (Optional): A text sensor that indicates Haier appliance name. All options from Text Sensor.
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cleaning_status (Optional): A text sensor that indicates cleaning status. Possible values “No cleaning”, “Self clean”, “56°C Steri-Clean”. All options from Text Sensor.
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protocol_version (Optional): A text sensor that indicates Haier protocol version. All options from Text Sensor.