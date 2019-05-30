HHCCJCY01 Moved To Xiaomi BLE

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ESPHome - Smart Home Made Simple
2026.5.2
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Components
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1-Wire Bus
1-Wire Bus
1-Wire Bus via DS2484
1-Wire Bus via GPIO
AirTouch AT581x Radar
Alarm Control Panel Component
Alarm Control Panel Component
Template Alarm Control Panel
Animation
Atlas Scientific Peristaltic Pump
Audio ADC Core
Audio ADC Core
ES7210
ES7243E
Audio Codec Configuration
Audio DAC Core
Audio DAC Core
AIC3204
ES8156
ES8311
ES8388
Audio File Component
Audio File Component
Binary Sensor Component
Binary Sensor Component
Analog Threshold Binary Sensor
ESP32 Bluetooth Low Energy Device
CAP1188 Capacitive Touch Sensor
ESP32 Touch Pad
GPIO Binary Sensor
Haier Climate Binary Sensors
Home Assistant Binary Sensor
Hydreon Rain Sensor Binary Sensor
LVGL Binary Sensor
Modbus Controller Binary Sensor
MPR121 Capacitive Touch Sensor
Nextion Binary Sensor Component
NFC Binary Sensor
Packet Transport Binary Sensor
PN532 NFC/RFID
Qwiic PIR Motion Binary Sensor
RC522 NFC/RFID
RDM6300 NFC/RFID
SDL Binary Sensor
Status Binary Sensor
Switch Binary Sensor
Template Binary Sensor
TTP229 Capacitive Touch Sensor
Tuya Binary Sensor
BLE Client
BLE Component
BLE Server
Bluetooth Proxy
Button Component
Button Component
Factory Reset Button
Haier Climate Buttons
Generic Output Button
Restart Button
Safe Mode Button
Shutdown Button
Template Button
UART Button
Wake-on-LAN Button
Camera Component
Camera Component
Camera Encoder
CAN Bus
CAN Bus
ESP32 CAN
MCP2515
Captive Portal
CC1101 Low-Power Sub-1 GHz RF Transceiver
CH422G I/O Expander
CH423 I/O Expander
Climate Component
Climate Component
Anova Cooker
Bang Bang Climate Controller
BedJet
IR Remote Climate
Haier Climate
Midea Air Conditioner
Mitsubishi CN105 Climate
PID Climate
Thermostat Climate Controller
Tuya Climate
Copy Component
Cover Component
Cover Component
AM43 Cover
Current Based Cover
Endstop Cover
Feedback Cover
HE60R Garage Door Opener
Template Cover
Time Based Cover
Tormatic/Novoferm Cover
Tuya Cover
Datetime Component
Datetime Component
Template Datetime
Debug Component
Deep Sleep Component
Demo Component
DF-Player mini
DFRobot mmWave Radar
Display Component
Display Component
Addressable Light
ePaper SPI Display
HUB75 RGB LED Matrix Display
ILI9xxx TFT LCD Series
Inkplate 5, 6, 10 and 6 Plus
Character-Based LCD Display
MAX7219 7-Segment Display
MAX7219 Digit Display
MIPI DSI Display Driver
MIPI RGB Display Driver
MIPI SPI Display Driver
Nextion TFT LCD Display
PCD 8544 Display (Nokia 5110/3310)
PVVX MiThermometer Display
Quad SPI Displays
RPI_DPI_RGB Display Driver
SDL2 Display on host platform
SSD1306 OLED Display
SSD1322 OLED Display
SSD1325/7 OLED Display
SSD1327 OLED Display
SSD1331 OLED Display
SSD1351 OLED Display
ST7567 LCD Graphic Display
ST7701S Display Driver
ST7735 Display
ST7789V TFT LCD
ST7920 LCD Graphic Display
TM1621 LCD Display
TM1637 7-Segment Display
TM1638 7 Segment Display Keypad & LED Module
Waveshare E-Paper Display
Display Menu
Display Menu
Graphical Display Menu
LCD Menu
EMC2101 Fan Controller and Temperature sensor
ESP32 Bluetooth Low Energy Beacon
ESP32 Bluetooth Low Energy Tracker Hub
ESP32 Camera Component
ESP32 Camera Web Server Component
ESP32 Hosted
ESP32 Platform
ESP32-P4 LDO
ESP8266 Platform
ESPHome Core Configuration
ESPNow communication Component
Ethernet Component
Event Component
Event Component
Template Event
UART Event
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Factory Reset
Fan Component
Fan Component
Binary Fan
H-bridge Fan
Speed Fan
Template Fan
Tuya Fan
Font Renderer Component
Generic I²C device component
Global Variables
GPS Component
Graph Component
Grove TB6612FNG Motor Drive
Grow Fingerprint Reader
HLK-FM22x Face Recognition Module
Host Platform
HTTP Request
I²C Bus
I²S Audio Component
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Improv via BLE
Improv via Serial
Infrared Component
Infrared Component
Interval Component
IR/RF Proxy
json Component
Key collector component
LibreTiny Platform
Light Component
Light Component
Beken SPI LED Strip
Binary Light
Color Temperature Light
Cold White + Warm White Light
ESP32 RMT LED Strip
FastLED Light
H-bridge Light
LVGL Light
Monochromatic Light
NeoPixelBus Light
Light Partition
RGB Light
RGBCT Light
RGBW Light
RGBWW Light
RP2040 PIO LED Strip
Shelly Dimmer
Sonoff D1 Dimmer
SPI LED Strip Light
Status LED Light
Tuya Dimmer
LightWaveRF
Lock Component
Lock Component
Generic Output Lock
Template Lock
Logger Component
LVGL Graphics
LVGL Graphics
LVGL Layouts
LVGL Widgets
Mapping Component
Matrix keypad
MAX6956 I/O Expander
MCP230xx I/O Expander
MCP23Sxx I/O Expander
mDNS Component
Media Player Components
Media Player Components
I²S Audio Media Player
Sendspin Group Media Player
Speaker Audio Media Player
Speaker Source Media Player
Media Source Components
Media Source Components
Audio File Media Source
Audio HTTP Media Source
Sendspin Media Source
Micro Wake Word
MicroNova based pellet stove
Microphone Components
Microphone Components
I²S Audio Microphone
Modbus Component
Modbus Controller
Modbus Server
MQTT Client Component
Native API Component
Network component
Nordic UART Service (NUS)
NRF52 Platform
Number Component
Number Component
Home Assistant Number
LVGL Number
Modbus Controller Number
Template Number
Tuya Number
Online Image Component
OpenTherm
OpenThread Component
Output Component
Output Component
AC Dimmer Component
BLE Client Binary Output
BP1658CJ LED driver
BP5758D LED driver
DAC7678
ESP32 DAC
ESP8266 Software PWM Output
GP8403 Component
GPIO Output
ESP32 LEDC Output
LibreTiny PWM Output
MCP4461 Component
MCP4725 Output
MCP4728 Component
MCP47A1 Output
Modbus Controller Output
MY9231/MY9291 LED driver
PCA9685
Sigma-Delta Output
Slow PWM Output
SM16716 LED driver
SM2135 LED driver
SM2235 LED driver
SM2335 LED driver
Template Output
TLC59208F
TLC5947 LED driver
TLC5971 LED driver
X9C Potentiometer Output
Over-the-Air Updates
Over-the-Air Updates
ESPHome OTA Updates
OTA Update via HTTP Request
Web Server OTA Updates
nRF52 Firmware Updates
Packages
Packet Transport Component
Packet Transport Component
ESP-NOW Packet Transport Platform
SX126x Packet Transport Platform
SX127x Packet Transport Platform
UART Packet Transport Platform
UDP Packet Transport Platform
PCA6416A I/O Expander
PCA9554 I/O Expander
PCF8574 I/O Expander
PI4IOE5V6408 8-Bit I2C I/O Expander
PipSolar PV Inverter
PN7150 NFC
PN7160 NFC
Power Supply Component
Prometheus Component
PSRAM
Pylontech Battery
QR Code Component
Radio Frequency Component
Radio Frequency Component
Remote Receiver
Remote Transmitter
RF Bridge Component
RP2040 BLE Component
RP2040 Platform
RTTTL Buzzer
Runtime Statistics
Safe Mode
Script Component
Seeed Studio MR24HPC1 mmWave (Kit)
Seeed Studio MR60BHA2 60GHz mmWave Breathing and Heartbeat Detection Sensor Kit
Seeed Studio MR60FDA2 60GHz mmWave Fall Detection Sensor Kit
Select Component
Select Component
Logger Select
LVGL Select
Modbus Controller Select
Template Select
Tuya Select
Sendspin
Sensor Component
Sensor Component
A01NYUB Waterproof Ultrasonic Sensor
A02YYUW Waterproof Ultrasonic Sensor
Absolute Humidity
Analog To Digital Sensor
ADC128S102 8-Channel 12-Bit A/D Converter
ADE7880 Power Sensor
ADE7953 Power Sensor
ADS1115 4-Channel 16-Bit A/D Converter
ADS1118 4-Channel 16-Bit A/D Converter with Internal Temperature Sensor
AGS10 Volatile Organic Compound (VOC) Sensor
AHT10 Temperature+Humidity Sensor
AirThings BLE Sensors
Grundfos Alpha3
AM2315C Temperature+Humidity Sensor
AM2320 Temperature+Humidity Sensor
AM43 Sensor
APDS9306 Sensor
APDS9960 Sensor
Air Quality Index (AQI)
AMS AS3935 Franklin Lightning Sensor
AS5600 12-Bit Magnetic Position Sensor
AS7341 Spectral Color Sensor
ATM90E26 Power Sensor
ATM90E32 Power Sensor
b-parasite
BH1750 Ambient Light Sensor
BH1900NUX Temperature Sensor
Binary Sensor Map
Belling BL0906 Energy Monitor
BL0939 Power Sensor
Belling BL0940 Energy Monitor
Belling BL0942 Energy Monitor
BLE Client Sensor
ESP32 Bluetooth Low Energy RSSI Sensor
BME280 Temperature+Pressure+Humidity Sensor
BME680 Temperature+Pressure+Humidity+Gas Sensor
BME680 Temperature+Pressure+Humidity+Gas Sensor via BSEC
BME68x Temperature, Humidity, Pressure & Gas Sensor via BSEC2
BMI160 Accelerometer/Gyroscope Sensor
BMP085 Temperature+Pressure Sensor
BMP280 Temperature+Pressure Sensor
BMP388 / BMP390 Temperature+Pressure Sensor
BMP581 Temperature+Pressure Sensor
CCS811 eCO_2 and Volatile Organic Compound Sensor
cd74hc4067 Analog Multiplexer
CUBIC CM1106 Single Beam NDIR CO2 Sensor Module
Combine the state of several sensors
CS5460A Power Sensor
CSE7761 Power Sensor
CSE7766 Power Sensor
CT Clamp Current Sensor
Dallas Temperature Sensor
Daly BMS Sensor
Dew Point
DHT Temperature+Humidity Sensor
DHT12 Temperature+Humidity Sensor
DLMS Meter
DPS310/DPS368 Atmospheric Pressure Sensor
DSMR Component
Duty Cycle Sensor
Duty Time
EE895 CO₂, Temperature and Pressure Sensor
OpenEnergyMonitor EmonTx Sensors
ENS160 Volatile Organic Compound (VOC) and eCO₂ Sensor
ENS210 Temperature+Humidity Sensor
EZO sensor circuits
FS3000 Air Velocity Sensor
Panasonic SN-GCJA5 Particulate Matter Sensor
FTLab GDK101 Gamma Radiation Sensor Module
GL-R01 I²C - Time Of Flight Mini LiDAR Laser Ranging Sensor
Sharp GP2Y1010AU0F PM2.5 Sensor
Grove Multichannel Gas Sensor V2
Growatt Solar
Haier Climate Sensors
Havells Solar
HC8 CO₂ Sensor
HDC1080 Temperature+Humidity Sensor
HDC2010 High Precision Temperature and Humidity Sensor
HDC2080 Temperature+Humidity Sensor
HDC302x Temperature and Humidity Sensor
HLW8012 Power Sensor
HLW8032 Power Sensor
The Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301)
HMC5883L Magnetometer
Home Assistant Sensor
Honeywell HumidIcon (I2C HIH series) Temperature & Humidity Sensor
Honeywell ABP Pressure Sensors
Honeywell ABP 2 Pressure Sensors
HRXL/XL MaxSonar WR Series
HTE501 Temperature+Humidity Sensor
HTU21D | Si7021 | SHT21 Temperature & Humidity Sensor
HTU31D Temperature & Humidity Sensor
HX711 Load Cell Amplifier
Hydreon Rain Sensor
HYT271 Temperature & Humidity Sensor
AMS iAQ-Core Indoor Air Quality Sensor
INA219 DC Current Sensor
INA226 DC current and power sensor
INA260 DC Current and Power sensor
INA2xx family of digital power monitors
INA3221 3-Channel DC Current Sensor
Inkbird IBS-TH1, IBS-TH1 Mini, and IBS-TH2 BLE Sensor
Integration Sensor
Internal Temperature Sensor
JSN-SR04T Waterproof Ultrasonic Range Finder
Kamstrup Meter Protocol [KMP]
M5Stack KMeterISO I2C K-Type probe temperature sensor
Kuntze pool monitor
LC709203F Battery Monitor
LD2410 Sensor
LD2412 Sensor
LD2420 24GHz mmWave Radar Sensor
LD2450 Sensor
LM75B Temperature Sensor
LPS22 Barometric Pressure Sensor
LTR390 UV and Ambient Light Sensor
Lite-On Ambient Light & Proximity Sensors
Lite-On Ambient Light & Proximity Sensors
LVGL Sensor
M5Stack Unit 8 Angle
Analog Devices MAX17043 battery fuel gauge
MAX31855 K-Type Thermocouple Temperature Sensor
MAX31856 Thermocouple Temperature Sensor
MAX31865 Platinum RTD Temperature Sensor
MAX44009 Ambient Light Sensor
MAX6675 K-Type Thermocouple Temperature Sensor
MAX9611/9612 High Side Current+Voltage+Temperature Sensor
MCP3008 8-Channel 10-Bit A/D Converter
MCP3204 & MCP3208 12-Bit A/D Converters
MCP3221 12-bit ADC
MCP9600 Thermocouple Amplifier
MCP9808 Temperature Sensor
MH-Z19 CO_2 and Temperature Sensor
MiCS 4514 Gas Sensor
MLX90393 Triple-axis Magnetometer
MLX90614 non-contact thermometer
MMC5603 Magnetometer
MMC5983 Magnetometer
Modbus Controller Sensor
Mopeka Pro Check BLE Sensor
Mopeka Standard Check BLE Sensor
MPL3115A2 Barometric Pressure/Altitude/Temperature Sensor
MPU6050 Accelerometer/Gyroscope Sensor
MPU6886 Accelerometer/Gyroscope Sensor
MQTT Subscribe Sensor
MS5611 Atmospheric Pressure Sensor
MS8607 Temperature+Pressure+Humidity Sensor
MSA301 and MSA311 Sensors
NAU7802 24-bit ADC
Nextion Sensor Component
NPI-19 Pressure Sensor
NTC Sensor
Number Sensor
OPT3001 Ambient Light Sensor
Packet Transport Sensor
PM1006 Particulate Matter Sensor
CUBIC PM2005/PM2105 Laser Particle Sensor Module
PMSA003I Particulate Matter Sensor
PMSX003 Particulate Matter Sensor
PMWCS3 Capacitive Soil Moisture and Temperature Sensor
Pulse Counter Sensor
Pulse Meter Sensor
Pulse Width Sensor
Peacefair PZEM-004T Energy Monitor
Peacefair PZEM-004T V3 Energy Monitor
Peacefair PZEM-00X DC Energy Monitor
QMC5883L Magnetometer
QMP6988 Temperature+Pressure Sensor
Radon Eye BLE Sensors
RD-03D mmWave Radar
Resistance Sensor
Rotary Encoder Sensor
RuuviTag Open Source BLE Sensor
SCD30 CO₂, Temperature and Relative Humidity Sensor
SCD4X CO₂, Temperature and Relative Humidity Sensor
Eastron SDM Energy Monitor
SDP3x / SDP800 Series Differential Pressure Sensor
SDS011 Particulate Matter Sensor
Selec Energy Monitor
SEN0321 DFRobot Ozone Sensor
SEN21231 Person Sensor from Useful Sensors
Sen5x Series Environmental sensor
SEN6x Series Environmental Sensor
Sendspin Sensor
SenseAir CO_2 Sensor
SFA30 Formaldehyde Sensor
SGP30 CO₂ and Volatile Organic Compound Sensor
SGP40 Volatile Organic Compound Sensor and SGP41 VOC and NOx Sensor
SHT3X-D Temperature+Humidity Sensor
SHT4X Temperature and Humidity Sensor
SHTCx Temperature+Humidity Sensors
SM300D2 7-in-1 Air Quality Sensor
SMT100 Soil Moisture Sensor
Sound Level Sensor
SPA06-003 Temperature+Pressure Sensor
SPS30 Particulate Matter Sensor
STS3X Temperature Sensor
STTS22H Temperature Sensor
SY6970 Battery Management IC
T6613/15 CO2 Sensors
TC74 Temperature Sensor
TCS34725 RGB Color Sensor
TEE501 Temperature Sensor
Teleinformation from Linky electrical counter.
TE-M3200 Pressure Sensor
Template Sensor
ThermoPro BLE Sensors
TMP102 Temperature Sensor
TMP1075 Temperature Sensor
TMP117 Temperature Sensor
TOF10120 Time Of Flight Distance Sensor
Total Daily Energy Sensor
TSL2561 Ambient Light Sensor
TSL2591 Ambient Light Sensor
Tuya Sensor
TX20/TX23 Wind Speed/Direction Sensor
uFire Isolated EC sensor
uFire ISE pH sensor
Ultrasonic Distance Sensor
Uptime Sensor
VEML3235 Ambient Light Sensor
VEML7700 and VEML6030 Ambient Light Sensors
VL53L0X Time Of Flight Distance Sensor
WiFi Signal Sensor
WTS01 Temperature Sensor
CFSensor XGZP68xx Non-C Series Differential Pressure Sensor
Xiaomi Mijia BLE Sensors
HHCCJCY01 Moved To Xiaomi BLE
HHCCJCY10 Xiaomi MiFlora (Pink version)
LYWSDCGQ Moved To Xiaomi BLE
Xiaomi Miscale Sensors
Xiaomi Miscale2 combined into Xiaomi Miscale
Zio Ultrasonic Distance Sensor
ZyAura CO2 & Temperature & Humidity Sensor
Serial Proxy
Servo Component
Sim800L Component
SML (Smart Message Language)
SN74HC165 I/O Expander (shift register)
SN74HC595 I/O Expander (shift register)
Speaker Components
Speaker Components
I²S Audio Speaker
Mixer Speaker
Resampler Speaker
SPI Bus
Sprinkler Controller
StatsD
Status LED
Stepper Component
Stepper Component
Substitutions
Sun
SUN_GTIL2 Grid Tie Inverter
Switch Component
Switch Component
BLE Client Switch
Factory Reset Switch
GPIO Switch
Haier Climate Switches
H-bridge Switch
Home Assistant Switch
LVGL Switch
Modbus Controller Switch
Nextion Switch Component
Generic Output Switch
Restart Switch
Safe Mode Switch
Shutdown Switch
Template Switch
Tuya Switch
UART Switch
SX126x Component
SX127x Component
SX1509 16 channel I/O Expander with LED driver and keypad engine
Syslog Component
TCA9548A I²C Multiplexer
TCA9555 I/O Expander
Text Component
Text Component
LVGL Text
Template Text
Text Sensor Component
Text Sensor Component
BLE Client Text Sensor
ESP32 Bluetooth Low Energy Scanner
Ethernet Info Text Sensor
Haier Climate Text Sensors
Home Assistant Text Sensor
Key Collector Text Sensor
LibreTiny Text Sensor
LVGL Text Sensor
Modbus Controller Text Sensor
MQTT Subscribe Text Sensor
Nextion Text Sensor Component
OpenThread Info Text Sensor
Sendspin Text Sensor
Template Text Sensor
Text Text Sensor
Tuya Text Sensor
Uptime Text Sensor
Version Text Sensor
WiFi Info Text Sensor
WL-134 Pet Tag Sensor
Time Component
Time Component
BM8563 Time Source
DS1307 Time Source
GPS Time Source
Home Assistant Time Source
Host Time Source
PCF85063 Time Source
PCF8563 Time Source
RX8130 Time Source
SNTP Time Source
Zigbee Time Source
TinyUSB
TM1651 Battery Display
Touchscreen Components
Touchscreen Components
AXS15231 Touch Screen Controller
chsc6x Touch Screen Controller
cst226 Touch Screen Controller
cst816 Touch Screen Controller
EKTF2232 Touchscreen Controller
FT5X06 Touch Screen Controller
FT63X6 Touchscreen Controller
gt911 Touch Screen Controller
Lilygo T5 4.7\
SDL2 Touch Screen Emulator
TT21100 Touch Screen Controller
XPT2046 Touch Screen Controller (Updated version)
Tuya MCU
UART Bus
UDP Component
Update Core
Update Core
ESP32 Hosted Co-processor Update
Managed Updates via HTTP Request
Uponor Smatrix Base Pulse Underfloor Heating
USB CDC-ACM Interface
USB Host Interface
USB Host UART Interface
Valve Component
Valve Component
Template Valve
VBus Component
Voice Assistant
Water Heater Component
Water Heater Component
Template Water Heater
Web Server Component
WeiKai SPI/I²C UART/IO Expander
Wiegand keypad and tag reader
WiFi Component
WireGuard Component
XL9535 I/O Expander
XXTEA Component
Z-Wave Proxy
Zephyr BLE Server
Zigbee Component
Automations
Automation
Actions, Triggers, Conditions
Templates
Guides
Guides
Create audio clip files for use with I²S Speakers
Command Line Interface
Configuration Types
Sharing ESPHome devices
Using an ESP devboard as a USB-UART bridge
DIY Examples
ESP-IDF toolchain
ESP32 Arduino to ESP-IDF Migration Guide
Frequently Asked Questions
Getting Started with the ESPHome Command Line
Getting Started with ESPHome and Home Assistant
Installing ESPHome Manually
Made for ESPHome
Migrating from ESPEasy
Migrating from ESPurna
Migrating from Tasmota
Physically Connecting to your Device
Security Best Practices
Setting up RMT Devices
Contributors
Troubleshooting
YAML Configuration in ESPHome
Cookbook
Cookbook
BME280 Environment
Time & Temperature on OLED Display
ehmtx a matrix status display
Simple Garage Door
Infostripe
Lambda Magic
ESP32 Water Leak Detector (with notification)
LVGL: Tips and Tricks
Non-Invasive Power Meter
Pulse Catcher
Sonoff Fish Pond Pump
Keeping Up
Changelog
Discord
Forums
Development
Supporters
Changelog
ESPHome 2026.5.0 - May 2026
ESPHome 2026.4.0 - April 2026
ESPHome 2026.3.0 - March 2026
ESPHome 2026.2.0 - February 2026
ESPHome 2026.1.0 - January 2026
ESPHome 2025.12.0 - December 2025
ESPHome 2025.11.0 - November 2025
ESPHome 2025.10.0 - 15th October 2025
ESPHome 2025.9.0 - 17th September 2025
ESPHome 2025.8.0 - 20th August 2025
ESPHome 2025.7.0 - 16th July 2025
ESPHome 2025.6.0 - 18th June 2025
ESPHome 2025.5.0 - 21st May 2025
ESPHome 2025.4.0 - 16th April 2025
ESPHome 2025.3.0 - 19th March 2025
ESPHome 2025.2.0 - 19th February 2025
ESPHome 2024.12.0 - 18th December 2024
ESPHome 2024.11.0 - 20th November 2024
ESPHome 2024.10.0 - 16th October 2024
ESPHome 2024.9.0 - 18th September 2024
ESPHome 2024.8.0 - 21st August 2024
ESPHome 2024.7.0 - 17th July 2024
ESPHome 2024.6.0 - 19th June 2024
ESPHome 2024.5.0 - 15th May 2024
ESPHome 2024.4.0 - 17th April 2024
ESPHome 2024.3.0 - 20th March 2024
ESPHome 2024.2.0 - 21st February 2024
ESPHome 2023.12.0 - 20th December 2023
ESPHome 2023.11.0 - 15th November 2023
ESPHome 2023.10.0 - 18th October 2023
ESPHome 2023.9.0 - 27th September 2023
ESPHome 2023.8.0 - 16th August 2023
ESPHome 2023.7.0 - 19th July 2023
ESPHome 2023.6.0 - 21st June 2023
ESPHome 2023.5.0 - 17th May 2023
ESPHome 2023.4.0 - 19th April 2023
ESPHome 2023.3.0 - 15th March 2023
ESPHome 2023.2.0 - 15th February 2023
ESPHome 2022.12.0 - 14th December 2022
ESPHome 2022.11.0 - 16th November 2022
ESPHome 2022.10.0 - 19th October 2022
ESPHome 2022.9.0 - 21st September 2022
ESPHome 2022.8.0 - 17th August 2022
ESPHome 2022.6.0 - 15th June 2022
ESPHome 2022.5.0 - 18th May 2022
ESPHome 2022.4.0 - 20th April 2022
ESPHome 2022.3.0 - 16th March 2022
ESPHome 2022.2.0 - 16th February 2022
ESPHome 2022.1.0 - 19th January 2022
ESPHome 2021.12.0 - 11th December 2021
ESPHome 2021.11.0 - 17th November 2021
ESPHome 2021.10.0 - 20th October 2021
ESPHome 2021.9.0 - 15th September 2021
ESPHome 2021.8.0 - 18th August 2021
Changelog - Version 1.20.0 - 21st July 2021
Changelog - Version 1.19.0 - 16th June 2021
Changelog - Version 1.18.0 - 19th May 2021
Changelog - Version 1.17.0 - 4th May 2021
Changelog - Version 1.16.0 - February 3, 2021
Changelog - Version 1.15.0 - September 13, 2020
Changelog - Version 1.14.0 - November 1
Changelog - Version 1.13.0 - May 30th 2019
Changelog - Version 1.12.0
Changelog - Version 1.11.0
Changelog - Version 1.10.0
Changelog - Version 1.9.0
Version 1.8.0
Version 1.7.0
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