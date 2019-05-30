PipSolar PV Inverter

# Example configuration entry switch : - platform : pipsolar pipsolar_id : inverter0 output_source_priority_utility : name : inverter0_output_source_priority_utility output_source_priority_solar : name : inverter0_output_source_priority_solar output_source_priority_battery : name : inverter0_output_source_priority_battery output_source_priority_hybrid : name : inverter0_output_source_priority_hybrid input_voltage_range : name : inverter0_input_voltage_range pv_ok_condition_for_parallel : name : inverter0_pv_ok_condition_for_parallel pv_power_balance : name : inverter0_pv_power_balance